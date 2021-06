Faltam pouquíssimas etapas para que a pavimentação dos bairros Jardim Social, Cidade Nova e Jardim Universitário aconteça.

Nesta semana, o prefeito Eduardo Japonês deliberou com o Governo Federal por meio de videoconferência em seu gabinete e assinou contrato do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Agora, com a aprovação do projeto de engenharia nos próximos dias, ficará a cargo da Prefeitura providenciar a liberação orçamentária e licitar a obra. Assim, técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan) revelam que a expectativa é que as obras comecem já neste ano.

“A assinatura do contrato é a última etapa da adesão ao Finisa, que passou primeiro por carta consulta, análise de risco, análise técnica, aprovação da Caixa e compliance, bem como outras revisões causadas pela pandemia. Adequamos tudo e demos prioridade aos projetos de asfaltamento que já estavam por sair. Agora é questão de alguns dias para que possamos tramitar novamente o processo na Prefeitura e, em poucas semanas, licitar”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

O valor do contrato assinado nesta semana foi de R$ 25 milhões, sendo quase R$ 20 milhões para o asfaltamento dos três bairros, num total de 15,5 km, e mais R$ 5 milhões para dar andamento nas obras de esgotamento sanitário na cidade.

De acordo com a secretária municipal de Planejamento, Sueli Magalhães, a celeridade nos projetos é a marca desta gestão. “Desde a elaboração, contratação, aprovação e execução, estamos imprimindo um ritmo acelerado nestes projetos de infraestrutura. Muitos técnicos nossos não têm descanso, é um trabalho realmente grande. Assim, com os constantes pedidos de agilidade do prefeito Eduardo, fazemos tudo pensando na comunidade que precisa muito dessa pavimentação”, garante a secretária.

TRECHOS CONTEMPLADOS

Dos quase R$ 20 milhões de investimento, R$ 4,2 milhões são contrapartida do Município. Serão contempladas as ruas 1001, 5201, 5206, 5204, 5202-1006, 2509, 2507, 2505, 2503, 2511, 2513, 2515, 2517, 2519, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2533, 2535, 23, Maria Luiza Berça (2502), José Travalon (2506) e Regina Abrão (25).

Além disso as avenidas 2506, Rotary Club (02) e Aline Almeida (2504) também receberão asfalto, assim como as travessas 01, 03, 04, 05 e 06.