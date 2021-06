Autoridades municipais, estaduais, entidades e amigos de Rondônia manifestaram pesar pela morte do ex-vereador de Vilhena, João Batista Gonçalves, o popular “Cabo João”, de 54 anos, ocorrida por volta das 23h desta terça-feira, 22, no hospital São Lucas (Dos Acidentados), na cidade de Cacoal, onde estava internado há mais de 20 dias por complicações da covid-19.

Vereador por quatro mandatos, Cabo João, que foi policial militar, chegou a ocupar a presidência da Casa de Leis, no biênio 2005/2006 em Vilhena. Era esposo da vereadora Elenir Salete Zilli Gonçalves, a popular Nica Cabo João (PSC), eleita em 2020.

Em nota, a prefeitura decretou luto oficial no município de Vilhena por três dias.

A Câmara de Vilhena também estabeleceu luto por três dias, informando que vereadores e servidores manifestam apoio e solidariedade aos familiares e amigos por essa triste perda.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) manifestou pesar, dizendo que “é com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do ex-vereador de Vilhena e amigo Cabo João que muito trabalhou pelo desenvolvimento do município e quem sempre admirei pela garra e o trabalho. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências. Desejo que Deus console o coração da minha amiga a vereadora Nica e de todos os familiares e amigos”.

O deputado estadual Luizinho Goebel disse que o falecimento de Cabo João é uma perda irreparável para a sociedade de Vilhena. “É um momento de tristeza e de dor que toma conta dos familiares e amigos deste grande homem que procurou servir a comunidade. Externo o meu sentimento de pesar, e rogo a Deus que conforte aos familiares e amigos que ele soube fazer ao longo de sua vida”. Ficam recordações de um grande homem maravilhoso que deu e ensinou muito a todos nós. Aos seus queridos familiares deixo os meus sinceros pêsames”.

Através da rede social Facebook, o ex-vereador Anísio Ruas (que participou de dois mandatos: um como titular e outro como suplente) publicou uma foto ao lado de Cabo João quando participaram de uma audiência no parlamento na legislatura 1997/2000, com o então vereador Gilson Ferreira.

Por sua vez, Natal Pimenta Jacob (vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), um dos mais próximos amigos, publicou várias fotos de Cabo João lembrando a trajetória do ex-parlamentar. “Hoje é um dia muito triste para Vilhena. Perdemos um grande cidadão, amigo e, pra mim, mais que um irmão; a covid levou nosso querido Cabo João, meu grande parceiro do esporte”, disse Natalzinho.

Também em nota, a Associação dos Policiais e Bombeiros Militar de Vilhena (APBM), através do presidente Zildo José dos Santos, lamentou o falecimento “daquele que foi o mais importante feitor como presidente desta agremiação desde sua fundação. Cabo BM João Batista Gonçalves foi presidente fundador da então ACSV, hoje APBM e imprimiu nessa instituição muito do seu perfil aguerrido e corajoso como presidente que de manhã pegava na enxada para capinar bosque, a tarde deliberava como gestor e estabelecendo parcerias dentre as quais destaca-se como seu maior feito a construção do parque aquático da ACSV, como uma piscina semiolímpica, com maior volume de água e profundidade no estado de Rondônia e outras conquistas no campo de amparo social da tropa PM BM do município de Vilhena, como apoio jurídico e restrito a policiais indiciados no conflito agrário de Corumbiara e militância férrea no tocante a busca de valorização salarial e profissional das tropas PM BM; como político, o vereador João Batista Gonçalves sempre manteve uma relação simbiótica com esta agremiação e de muito prestigio junto aos seus colegas castrenses. Por tudo que Cabo João foi em vida como pai de família, (policial e bombeiro militar) e homem público, não conseguiríamos fazer justiça a todos os seus feitos com estas poucas palavras, deixamos a justiça por completar-se na posteridade, por acreditar que “O QUE FAZEMOS NA VIDA ECOA NA ETERNIDADE” (de The Gladiator – O filme). APBM e os irmãos de farda se despede de Cabo João intercedendo a DEUS (autor e consumador dos séculos) que com seu espirito consolador conforte a família e a cada um de nós enlutados”.