Dois micro-ônibus foram frutos de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Chrisóstomo em 2020, mas a concretização ocorreu na tarde desta sexta-feira, 25, no pátio do Palácio Pérola do Mamoré.

A prefeita Raissa Bento, a vice-prefeita Mary Granemann e a secretária municipal de Educação, em exercício, Professora Eny Rocha, receberam as chaves dos dois veículos das mãos do deputado que fez questão de estar presenta no ato da entrega.

De acordo com o parlamentar, só para Guajará-Mirim, foram destinados mais de R$ 8 milhões, para serem aplicados em várias áreas e projetos de infraestrutura, necessários para o desenvolvimento do referido município. “Até o último dia de seu mandato estará voltado para a sua terrinha natal. Destaco a construção e ativação do Mercado Público Municipal, uma fonte de história e sobrevivência ao município”, salientou.

A prefeita e vice agradeceram o carinho e atenção do parlamentar para a ‘Pérola do Mamoré’, comentaram da importância dos dois ônibus para o público estudantil, em especial aos deficientes.

A emenda parlamentar foi direcionado no ano passado, cada ônibus custou 293 mil reais, tem capacidade para 22 passageiros, com ar, câmera de ré e senso, e uma plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais. Um atenderá alunos da Comara e o outro transportará exclusivamente alunos deficiente.