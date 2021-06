O ministro da Educação, Milton Ribeiro, será ouvido nesta quinta-feira (01), às 10h, em audiência pública, remota, na Comissão Temporária da Covid-19 (CTCovid-19), no intuito de prestar informações sobre as tratativas de volta às aulas presenciais nas escolas públicas, bem como o mapeamento da infraestrutura tecnológica presente e necessária. O debate será coordenado pelo o presidente do Colegiado, senador Confúcio Moura (MDB).

De acordo com o requerimento da senadora Kátia Abreu (PP-TO), Milton Ribeiro deverá apresentar o plano formal, as estratégias e os protocolos para o retorno seguro das aulas nas escolas públicas no 2o semestre de 2021, na modalidade presencial ou no modelo híbrido, e ainda o cronograma físico-financeiro e respectivos custos necessários para adaptar as escolas e as salas de aula para o breve retorno.

O ministro também será questionado sobre as metas para treinamentos de professores para o uso da tecnologia necessária para o ensino remoto; o custo/aluno para o aprendizado em informática básica, intermediária e avançada, para ensino médio a curto prazo e o planejamento da vacinação dos professores, gestores escolares bem como dos colaboradores que compõem o quadro da escola.