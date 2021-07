Com a destinação de recursos para aquisição armas, computadores, impressoras e execução de projetos de melhoria predial, o deputado Cirone Deiró tem apoiado o trabalho do 4º Batalhão da Polícia Militar de Cacoal, que atua em 14 municípios da região do Café e Zona da Mata.

Além da liberação de mais de R$ 300 mil para as ações de combate a criminalidade, Cirone Deiró também tem atuado para fortalecer a presença da Polícia Militar junto a comunidade. A exemplo da implantação da Base de Policiamento Militar no distrito do Riozinho, localidade que vinha sofrendo com o crescimento da criminalidade. O apoio aos policiais inclui ainda votação por melhoria salarial da categoria.

Cirone Deiró tem acompanhado as negociações do governo para atender as reivindicações salariais do comitê formado por esposas dos policiais militares que buscam reajuste salarial. O deputado defendeu a proposta apresentada pela equipe econômica do governo que prevê um reajuste de 24% sobre o soldo, sendo divididos em três parcelas. Com pagamento previsto para janeiro de 8%, fevereiro 10,5% e março com 4%. “Na Assembleia Legislativa estamos prontos para votar e apoiar essa proposta do governo que atende uma importante reivindicação das mulheres dos policiais,” assegurou.

A implantação de uma base da Polícia Militar no distrito do Riozinho foi defendida pelo deputado Cirone Deiró, em pronunciamento na Assembleia Legislativa e também em reuniões com o comandante geral da Polícia Militar e com o major PM João Carlos Rodrigues Matos atual comandante do 4º Batalhão em Cacoal.

Segundo o deputado, a reivindicação para a instalação da base de policiamento comunitária, foi apresentada pelos vereadores, Paulinho, Ezequiel “Amendoin” e Zivan que estavam acompanhados, há época, pelo administrador do distrito, Gilvan Ferreira.

Segundo o sub comandante do 4º Batalhão de Cacoal major R. Silva, com a chegada do policiamento na localidade houve uma redução considerável no registro de ocorrência policial. Já o sargento Mendonça, comandante da unidade de polícia comunitária destacou a implantação do programa “Arte Suave”, que ensina artes marciais aos jovens como forma de ajudar nas medidas de prevenção a criminalidade. Ele disse que outros programas sociais e educativos serão colocados em prática para atender a comunidade local.

Joaquim Santos, morador há 32 anos, celebra a presença da Polícia Militar na localidade. Para ele a ausência da Polícia Militar estava contribuindo com o crescimento da criminalidade. “Os moradores viviam com muito medo, porque se acontecesse alguma coisa, até acionar uma viatura da Polícia Militar que vinha de Cacoal, demorava em média uma hora para que chegasse até aqui, agora, em questão de minutos os policiais atendem qualquer chamada. Só de termos essa segurança já nos sentimos mais protegidos,” afirmou.

Na avaliação do deputado Cirone Deiró a instalação da Base de Policiamento da Polícia Militar, no distrito do Riozinho se justifica pela importância histórica daquela comunidade, além da economia que vem se destacando nos últimos anos. A recente inauguração de uma loja de café colonial, se somou as demais atividades econômicas que contam com lojas, mercearias, casa de artesanatos, lojas de materiais de construção entre outras.

“Agradeço o empenho do comando geral da Polícia Militar e também ao comandante do 4º BPM de Cacoal que não mediram esforços para trazer a base de policiamento para o distrito. Meus agradecimentos também ao sargento Mendonça e todos os demais policiais envolvidos nesse importante projeto,” concluiu.