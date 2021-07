Na sexta-feira, 02, o deputado estadual Alex Silva (Republicanos) esteve no município de Candeias do Jamari, participando da inauguração das novas instalações da 3ª companhia do 5° Batalhão da Polícia Militar de Rondônia (BPMRO).

Presentes no evento estavam o comandante-geral da Polícia Militar (PM) Alexandre Almeida; subcomandante-geral Plínio; comandante-regional de policiamento (CRP-1) Drayton; comandante do 5° BPM Suffi; comandante do 4° Pelotão do município de Candeias do Jamari Teixeira; representante do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia Celiane e responsável pelo trabalho da Universal e do projeto UFP de Candeias do Jamari pastor Ailton.

O novo quartel possui uma localização estratégica que visa facilitar o trabalho integrado da PM e proporcionar maior acesso à população. Na oportunidade, Alex Silva parabenizou o prefeito do município de Candeias do Jamari Valteir Queiroz e a toda tropa da PM, pela conquista e falou dos investimentos que vem fazendo na segurança pública de Rondônia, em seu 1º mandato na Assembleia Legislativa.

“Temos certeza que a nova sede trará uma maior e melhor qualidade de trabalho para os policiais militares, e assim poderão atender ainda mais as necessidades da população do município”, disse o deputado.