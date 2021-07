Ao inspecionar o local onde será instalada uma usina de asfalto do Governo de Rondônia em Vilhena, o deputado Ezequiel Neiva destacou a importância da fábrica de asfalto para dinamizar as ações do Governo de Rondônia em prol dos municípios do Cone Sul do Estado, Neiva acompanhou a inspeção junto do diretor-geral do DER, Elias Rezende, dos deputados Luizinho Gobel, Chiquinho da Emater e do prefeito Eduardo Japonês.

Ezequiel Neiva disse que a usina de asfalto facilitar os trabalhos de manutenção das rodovias estaduais em toda a região. “As rodovias estaduais precisam de manutenção. Geralmente o asfalto vem de Ji-Paraná ou Rolim de Moura. A distância é muito grande. Uma fábrica de asfalto em Vilhena agilizará todo o processo”, destacou o deputado.

O parlamentar ressaltou ainda, que a região do Cone Sul é responsável pela produção de aproximadamente 80% dos grãos em Rondônia. Neiva afirmou que o transito de carretas bitrem é intenso em toda a região. “Isso acaba danificando as rodovias que precisam de manutenção constante”, acrescentou.

Ainda de acordo com Ezequiel Neiva, os municípios poderão fazer parceria com o Governo, para comprar o material asfáltico para fazer a usinagem no equipamento do DER.

VISTORIA DE OBRAS

Acompanhando o diretor do DER em vistoria de obras no Cone Sul do Estado, o deputado participou da assinatura da ordem de serviço para a construção de uma ponte mista em concreto e aço sobre o rio Canário, na RO-391. Inspecionou a ponte de madeira sobre o rio Melgaço, que será substituída por uma plataforma de concreto e aço. Neiva também participou da inspeção nas estradas da região.