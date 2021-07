O Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena está com inscrições abertas para sua quarta edição em 2021. O festival promovido pela Sicoob Credisul, cooperativa financeira com sede em Vilhena, acontecerá de 24 de agosto a 14 de setembro, com novas categorias e muitas novidades. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho, no site www.sicoobsabor.com.br. O festival foi cancelado no ano passado, devido ao agravamento da crise sanitária pelo coronavírus.

Este ano, com as categorias restaurantes, bares, hamburguerias, pizzarias, cafeterias e docerias, o Sicoob Sabor abre oportunidades para mais estabelecimentos comerciais voltados para a gastronomia participarem. As categorias serão validadas, ou seja, permanecerão no festival, se houver no mínimo três estabelecimentos inscritos em cada uma.

Uma outra novidade é o aplicativo Sicoob Sabor, disponível para Android e IOS, onde o consumidor poderá conferir a programação, os estabelecimentos participantes, e votar nos pratos e garçons, avaliando o sabor, apresentação e atendimento. O dispositivo será lançado no dia da abertura do festival, no dia 24 de agosto.

O tema deste ano será “Comida com Afeto”, inspirado no movimento comfort food, uma tendência em alimentação moderna e saudável, mas que na verdade nunca saiu de moda: a comida da mãe, da avó, da tia, ou uma antiga receita de família, aquela que remete à infância e às coisas mais simples e deliciosas da vida.

O termo comfort food significa “Comida Confortável”, que desperta conforto e bem-estar ao ser consumida. O movimento Comfort Food busca despertar emoções através do paladar, com pratos que conectem a momentos especiais vividos pelas pessoas. Claro que no festival Sicoob Sabor, os pratos ganharão o incremento de produtos regionais, da Amazônia. O objetivo é afirmar a identidade gastronômica local, assim como reconhecer e divulgar a cultura do Cone Sul de Rondônia.

Adevania Silveira, gerente de marketing, comunicação e relações institucionais da Sicoob Credisul, explica que a volta do festival ao calendário de ações 2021 será um grande incentivo à retomada da economia da cidade, em um momento mais seguro, proporcionado pelo avanço da vacinação contra a Covid-19. “O festival movimenta mais de 100 empresas de produtos e serviços da cidade, além dos restaurantes participantes. Isso faz a roda da economia girar e, dessa forma, contribuirmos para o retorno à normalidade. O evento também traz cultura, boa comida e muito lazer, algo que todos nós estamos necessitando”, afirma.