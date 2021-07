O vereador Samir Ali (Podemos) anunciou a destinação de R$ 796 mil para a Prefeitura de Vilhena.

Destes, R$ 700 mil são para cirurgias eletivas (não-urgentes). Os outros quase R$ 100 mil destinados à compra de um furgão, já com vistas à ativação da UPA 24h, definitivamente.

A informação foi repassada em reunião com a secretária municipal de Saúde, Siclinda Raasch.

“Hoje temos essas duas boas notícias: a primeira delas, é que já está na conta da Prefeitura a emenda do Léo Moraes de R$ 700 mil para compra de insumos que vão tornar possível a retomada das cirurgias eletivas, que estão paradas devido ao decreto do Estado, mas que estão voltando logo, logo. A outra boa notícia é que o deputado Alan Queiroz alocou emenda de R$ 96 mil para compra de um uno-furgão que vai atender o CEV, Centro de Especialidades Vilhenense, e futuramente a UPA 24h, para transporte de alimentos. Estamos muitos felizes em poder contribuir com a Saúde do município. Sabemos dos desafios que existem e por isso estamos felizes”, afirma Samir, que é 1° vice-presidente da Câmara.

Siclinda destacou a relevância da ação e da parceria do Legislativo com os pacientes. “Quero agradecer ao vereador em nome do nosso prefeito, Eduardo Japonês, e dizer que a gente fica muito feliz com seu compromisso com a população. Gestão séria é isso: é compromisso com o paciente, com a população. Esses R$ 700 mil vão ser de grande valia, e o furgão também, visto que estamos já pensando na implantação da UPA 24h, que vai transformar o atendimento da Saúde em Vilhena. Muito obrigado Samir, a Saúde tem o maior prazer em ter você como parceiro da gestão”, garantiu a titular da Semus.

Já em execução há cerca de um mês, a força-tarefa de cirurgias eletivas de ortopedia no Hospital Regional de Vilhena (HRV) já realizou mais de 200 atendimentos. Com a emenda, será possível ampliar as cirurgias eletivas para ainda mais especialidades.