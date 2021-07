Após o incêndio que provocou pânico e prejuízos na tarde desta quinta-feira, 15, no centro de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia, começou a circular em grupos de WhatsApp, um vídeo, gravado em junho de 2019, onde o prefeito José Ribamar de Oliveira, no seu primeiro mandato, garante buscar soluções para a implantação de um quartel do Corpo de Bombeiros (CB) nesse município.

Os internautas cobraram do mandatário municipal a efetivação da promessa, já que, durante o incêndio, o CB de Cerejeiras se dirigiu até Colorado, distante 39 km, mas a equipe chegou quando as chamas já haviam consumido o interior dos imóveis (leia mais AQUI e AQUI).

Entrevistado pelo Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 16, Ribamar disse que a implantação do CB “caminha fortemente para ser uma realidade em Colorado”.

Ele apresentou a promulgação, assinada na última terça-feira, 13, da lei nº 2.296/2021, que dispõe sobre autorização para a doação ao Estado de Rondônia de um imóvel, situado no bairro São José, onde será instalado o quartel do CB, localizado próximo à antiga rodoviária.

O prefeito informou, ainda, que o governador Marcos Rocha determinou a implantação do CB e que, na segunda-feira, 5 de julho, recebeu, em Colorado, o Comandante Geral do CB de Rondônia, Cel. Nivaldo, além do deputado Estadual Luizinho Goebel, para escolher o local e dar início aos procedimentos administrativos para a instalação do Quartel nesse município.

>>> VEJA O VÍDEO PRODUZIDO PELO PREFEITO EM 2019:

https://