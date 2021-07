A Prefeitura de Vilhena publicou no fim da tarde desta sexta-feira, 16, decreto municipal decretando estado de “Perigo Iminente”, o segundo estado mais restritivo nas regras sanitárias municipais.

Antes Vilhena estava no estado de “Emergência em Saúde Pública”, que é o mais restritivo.

Agora os estabelecimentos comerciais podem funcionar com até 50% de ocupação, antes era 30%, e têm horário limite de funcionamento à 1h da manhã.

A mudança atende as exigências impostas no decreto anterior que criou quatro fases de controle da pandemia no município. O “Perigo Iminente” é caracterizado da seguinte maneira: proporção de leitos de UTI Adulto, na rede pública e privada no âmbito do municÍpio, ocupados entre 50% e 79,99% e taxa de casos ativos da covid-19 em crescimento nos últimos 10 dias.

O prazo de permanência do município nos níveis é, obrigatoriamente, de no mínimo 10 dias, ressalvadas hipóteses extraordinárias. Ao final do período poderá ser mantida ou alterada a classificação do município dentro dos níveis, conforme estudos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (leia o decreto na íntegra AQUI)