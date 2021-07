Em parceria com o senador Confúcio Moura (MDB), o deputado Ezequiel Neiva viabilizou R$ 600 mil para serem investidos na área da saúde no município de Cerejeiras. Do recurso, R$ 200 mil são para atenção à saúde básica e outros R$ 400 mil para a rede especializada.

O recurso, de acordo com Ezequiel Neiva, será transferido do Ministério da Saúde direto para a conta da prefeitura, que ficará responsável pela gestão do investimento.

O deputado explicou que recentemente esteve em Brasília em busca de recursos para os municípios rondonienses. Disse que fez o pedido ao senador Confúcio Moura, que anunciou a liberação dos R$ 600 mil para Cerejeiras. “Confúcio Moura é médico. Ele sabe o quanto é importante investir na saúde. Em nome da população de Cerejeiras, agradeço ao senador pela parceria”, destacou o deputado.

Ezequiel Neiva falou sobre a importância de investir tanto na saúde básica quanto na rede especializada. Ele observa que a atenção básica em saúde é conhecida como a “porta de entrada” dos usuários nos sistemas de saúde, ou seja, é o atendimento inicial.

O objetivo, segundo o parlamentar, é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade.

“A atenção básica funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. É partir daí que o paciente é direcionado para sua necessidade específica, ou seja, para a rede especializada”, acrescentou.