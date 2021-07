O município de Vilhena recebeu na última sexta-feira, 23, uma usina de asfalto CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) do Governo de Rondônia que tem capacidade para produzir 120 toneladas por hora.

A solenidade de entrega do equipamento aconteceu em frente à Câmara Municipal, e teve a presença do governador coronel Marcos Rocha, dos deputados estaduais Luizinho Goebel e Ezequiel Neiva, do Diretor Geral do DER Elias Rezende, do Chefe da Casa Civil Junior Gonçalves, dos prefeitos dos municípios do Cone Sul, vereadores, entre outras autoridades.

Durante o evento, o deputado Luizinho Goebel que também é líder do governo na Assembleia Legislativa destacou a importância desse investimento para que os municípios do Cone Sul se desenvolvam. Goebel buscou junto ao governo a instalação da usina na cidade de Vilhena – sonho antigo da população.

“Isso não é apenas um equipamento caro ou bonito, é a realização de um sonho de tanta gente que quer se ver livre da lama e da poeira. Quero parabenizar o governo e a prefeitura por essa parceria importantíssima”, destacou o parlamentar.

Só para instalação da usina, o investimento é de R$ 3.200.000,00 recursos próprios do Estado. O terreno para instalação da usina foi cedido pelo município de Vilhena ao Estado, por meio do Termo de Cessão de Uso. Segundo o DER, o custo total, incluindo equipamentos, chega a aproximadamente R$ 10 milhões.

“Com a instalação da usina em Vilhena, as prefeituras de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguaia passarão a comprar os insumos para recuperação e manutenção da malha viária, uma vez que a usina irá gerar o produto para ser aplicado nos municípios. Isso vai trazer comodidade e mais qualidade de vida para os moradores. Além disso, com a instalação da usina na região as prefeituras terão economias nos cofres públicos, garante Goebel.

COLETA SELETIVA DE LIXO EM VILHENA

O deputado Luizinho também participou na solenidade de entrega de 1.500 contêineres e de um caminhão para a coleta seletiva de lixo do governo federal, em Vilhena. O projeto irá refletir positivamente na economia da cidade, que avança em infraestrutura e preservação ambiental.

“Esse trabalho conjunto é fundamental entre executivo e legislativo, municipal e estadual. Agradeço aos vereadores do município por aprovarem o que é positivo para Vilhena e sempre defenderem a cidade. O Japonês é um grande administrador e hoje Vilhena é invejada no Estado, com toda sua população orgulhosa em dizer que mora aqui”, garantiu Luizinho.