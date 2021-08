Em comemoração ao “Dia do Capoeirista”, a equipe de desportistas do professor Odair Belarmino, popular Ki-Suco realizará um evento nesta terça-feira 03, a partir das 18h na praça do ginásio poliesportivo Geraldão, localizado na Avenida Paraná em Vilhena. O cronograma de atividades da noite contará com palestra, roda de capoeira e berimbalada.

A ação de celebração se deve a Lei Municipal 5.360/20 do ex-vereador Rogério Golfeto que incluiu a data ao calendário oficial de eventos em Vilhena.

CAPOEIRA EM VILHENA

O movimento capoeirista iniciou na cidade “Portal da Amazônia” nos anos 80 em uma academia próxima a praça Ângelo Spadari. Nesta época as aulas eram praticadas apenas por adultos. Ao longo dos tempos, surgiram os projetos sociais e o esporte cresceu em Vilhena.

Comandado pelos mestres Diniz e Carreiro, os desportistas iniciaram as aulas para crianças a partir de 06 anos. Compondo a primeira turma infantil, o mestre Ki-suco foi um dos precursores do movimento e hoje dá continuidade ao projeto social.

