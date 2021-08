O ex-deputado federal Natan Donadon prestigiou a 1ª sessão ordinária do segundo semestre do ano realizado na manhã desta terça-feira, 3, na Câmara de Vilhena.

No recinto, Natan recebeu elogios de vários vereadores que ocuparam a tribuna da Casa.

O vereador Pedrinho Sanches (Avante), que já foi vice-prefeito do município de Cerejeiras, disse que “a Câmara recebe a visita ilustre de um filho de Vilhena” ao agradecer Natan pelas ações quando deputado e lembrar dos benefícios que destinou para a região do Cone Sul “Quero agradecer por tudo que o senhor fez por Rondônia e, principalmente, pela região do Cone Sul. As maiores obras que existem no Cone Sul passaram pelas suas mãos em Brasília. Sou testemunha disso. Quando o senhor era deputado, eu era vice-prefeito de Cerejeiras. O senhor faz uma falta muito grande em Brasília”, disse o parlamentar.

Por sua vez, o vereador Samir Ali (Podemos) falou da importância do Cone Sul ter um representante na Câmara Federal. “A nossa região sente essa falta”, observou.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia após a sessão legislativa, Natan explicou que foi à sessão para prestigiar o trabalho dos vereadores e estar a par dos projetos de leis que são analisados, debatidos e aprovados em plenário. “A Câmara desenvolve políticas públicas a serem implementadas na sociedade e nada melhor do que marcar presença na 1ª sessão do segundo semestre após o recesso dos vereadores”, explicou.