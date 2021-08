A seleção masculina de vôlei perdeu para a Argentina por 3 sets a 2 (25-23; 20-25; 20-25; 25-17; 15-13) na decisão da medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Pela primeira vez desde Sydney 2000, o Brasil não consegue uma medalha na modalidade.

Esta é a segunda medalha olímpica da equipe masculina da Argentina no vôlei. A primeira foi um bronze em Seul, em 1988, também sobre o Brasil.

O primeiro set começou equilibrado, mas o Brasil passou a cometer erros na recepção e os argentinos abriram 14 a 10. O técnico Renan Dal Zotto decidiu trocar Leal por Douglas e o Brasil conseguiu diminuir a vantagem do adversário para 19 a 17. Apesar da recuperação brasileira, a Argentina fechou o set em 25 a 23.

No segundo set, o Brasil começou mais ligado, o bloqueio passou a pontuar e a seleção chegou a 12 a 10. O set continuou com as equipes virando a maioria dos ataques. Na reta final, o Brasil defendeu melhor e venceu por 25 a 20.

A derrota no segundo set despertou a Argentina, que abriu 6 a 2 rapidamente. Depois de um pedido de tempo de Renan Dal Zotto, a seleção conseguiu se acertar e empatou em 10 a 10. As duas equipes seguiram virando os ataques e o Brasil passou na frente: 19 a 17. A seleção aproveitou o bom momento e fechou o set em 25 a 20.

No quarto set, o bloqueio da Argentina começou a pontuar e os nossos rivais abriram 9 a 6. Renan Dal Zotto mexeu no time, mas as alterações não tiveram efeito e a Argentina chegou a 12 a 7. Os argentinos continuaram superiores e fecharam o set em 25 a 17.

No tie-break, o Brasil errou bastante no começo e a Argentina abriu 3 a 0. Com 7 a 3 para os argentinos, Renan Dal Zotto parou o tempo e tentou organizar o time. O Brasil diminuiu para 10 a 9 após boa passagem de Alan no saque, mas os argentinos chegaram a 12 a 9. A seleção conseguiu empatar em 12 a 12 em passagem de Lucarelli pelo saque. Na reta final, a Argentina voltou a ter bom desempenho na defesa, aproveitou os contra-ataques e fechou em 15 a 13.