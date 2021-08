Na manhã de segunda-feira 16, o deputado estadual Eyder Brasil em solenidade no Comando Geral da Polícia Militar fez a entrega do revestimento acústico do estúdio da banda de música da PM.

“Destinamos o recurso de R$ 35 mil para o revestimento acústico do espaço. Essa benfeitoria é fruto de emenda coletiva e de muita dedicação dos policiais militares com a música. Para mim, sempre é uma enorme satisfação poder contribuir para o bem dos militares de Rondônia”, frisou o parlamentar.

Com o investimento, as salas de ensaio e gravação da banda de música foram reformadas. No local foi feita a substituição do forro, instalação de placas de gesso, piso vinílico e aplicação dos revestimentos de espuma e madeira para o controle da acústica. Essas melhorias irão contribuir para redução do impacto sonoro e o que certamente irá refletir positivamente na saúde auditiva dos policiais militares.

Na oportunidade o deputado enalteceu a atuação do comando da Polícia Militar de Rondônia e parabenizou a todos os envolvidos na obra do estúdio de música. “Parabenizo todos os responsáveis pelo empenho, em especial o Comandante Geral da Polícia Militar Cel PM Almeida pelo trabalho ético e responsável que tem feito frente à corporação”, finalizou o deputado Eyder.