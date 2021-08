A Mostra Musical de Inverno do 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena acontecerá nos sábados 28 de agosto, 4 e 11 de setembro. As noites vão ser animadas pelos shows de artistas e bandas regionais de diferentes estilos, entre eles MPB, sertanejo, rock nacional e internacional.

As apresentações acontecerão no palco do Parking do CTC Sicoob Credisul, com início às 19h30. Os ingressos para cada show custam R$ 30 e estão à venda no CTC Sicoob Credisul e na Banca do Zóio.

No dia 28 de agosto, a LoopFive apresenta clássicos do rock nacional e internacional e músicas de bandas como, Maroon 5, Coldplay e, claro, do velho e bom blues. A banda, formada em 2015, sempre lota as casas de shows. São eles: Jhonattas Souza (guitarra e violão); Rafael Pontes (bass), Toninho Lopes (gaita de boca), Rodrigo Melo (bateria) e Suelhem Souza (vocais).

Em seguida vem a BlackStone, que surgiu em 2018 em Cacoal, com o propósito de tocar clássicos do rock que se traduzam em alegria e boas memórias. Integram a banda Giselle Freitas (vocal), Gabriel Ragnini (guitarra) Mikael (Bass) e Diego Dionatan (baterista).

A música sertaneja sempre foi raiz no Cone Sul de Rondônia, e a dupla Jhony & Alipe, formada em 2012, tem carregado essa bandeira, resgatando o melhor do sertanejo. Com cover de vários hits, a dupla se apresenta no dia 4 de setembro.

Em seguida se apresenta a dupla Pedro Luccas & Vinícius. Com 4 CD’s gravados e 1 DVD em lançamento, a dupla é revelação do sertanejo bruto. Em dois anos de carreira já emplacaram seu primeiro sucesso “Coice de Mula”, com mais de 1 milhão de visualizações, conquistando todo Brasil, hoje passa de 5 milhões de views no YouTube.

Na última noite de show, 11 de setembro, se apresenta a cantora e compositora Gabi Shima. Gabriella Shimadecke nasceu em Vilhena e há oito anos se apresenta na cena cultural regional com repertório de MPB e pop rock. Lançou recentemente o primeiro EP com composições autorais, que já alcançou mais de 130 mil ouvintes no Spotify.

Em seguida a BL Duo, formada pelos irmãos Jonathan e Jefferson Lázaro. Os irmãos estão na estrada musical, com uma bagagem do melhor do pop rock e MPB e, claro, clássicos que marcaram época. Acompanham a banda, Rafael (contrabaixo), Rafael Pontes (backing vocal) e Kleber Zanco (bateria). Confira o roteiro gastronômico e a programação completa do 4º Sicoob Sabor no site www.sicoobsabor.com.br.