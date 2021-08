Em vídeo gravado na tarde desta quarta-feira, 18, na cidade de Pimenteiras do Oeste, minuto antes de participar do lançamento do “Tchau Poeira”, o presidente da Assembleia Legislativa (AE), Alex Redano, pediu ao governador Marcos Rocha (sem partido) a demissão do secretário de Estado da Justiça, Marcus Rito. O motivo: constantes fugas do presídio de Ariquemes.

A última fuga nesse município aconteceu por volta das 09h30 desta terça-feira, 17, do Presídio CRA, localizado na Linha C-75, às margens da BR-364. A tentativa de fuga foi em massa, porém, policiais penais e militares conseguiram recapturar alguns dos envolvidos, porém, mais de 10 presos ainda continuam foragidos (leia mais AQUI).

Para Redano, são dezenas de fugas em menos de três anos. “Se fosse uma fuga aleatória, tudo bem. Mas o presídio de Ariquemes é uma vergonha para todo o sistema prisional. Isso é falta de gestão. Deixo aqui minha indignação”, desabafou.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

