As inscrições já estão abertas para a 1ª Copa Arena Vilhena de Futevôlei, competição organizada pela Prefeitura de Vilhena em parceria com a Arena Vilhena.

São três categorias que podem participar e o campeonato terá a presença de atletas profissionais. Os jogos serão na Arena Vilhena, entre os dias 17 e 19 de setembro com até R$ 5,5 mil em premiação para as melhores equipes.

As competições serão divididas em três categorias: (1) Misto, (2) A + B e (3) Intermediário.

O secretário municipal de Esportes, Welliton Oliveira, explica a composição de cada uma. “A categoria ‘Misto’ é aquela que mulheres e homens jogam juntos, já a categoria ‘A + B’ é composta por atletas profissionais e amadores, enquanto a categoria ‘Intermediário’ terá apenas atletas amadores que praticam o futevôlei a longa data”, aponta.

A Semes também destaca que as equipes que se inscreverem irão ganhar kits de uniformes para a competição, sendo, ao todo, 20 kits disponíveis. A categoria A + B receberá um jogo de camisetas e calção e a categoria intermediário receberá camisetas.

“Temos atletas profissionais até de fora do Estado confirmados nessa competição, com inscrições feitas de cidades como Cuiabá, no Mato Grosso, Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes. Esta é a primeira copa desta modalidade aqui em Vilhena, que vem aumentando bastante na quantidade de adeptos. Nunca tivemos algo semelhante antes. Agradeço à parceria da Arena Vilhena e assim iremos resgatar as atividades esportivas em todas as áreas”, aponta Welliton Oliveira.

INSCRIÇÕES E PREMIAÇÃO

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp e telefone (69) 98455-9243, de um dos organizadores do evento, Kaio Gustavo. As inscrições para cada categoria têm valores diferentes: Misto (R$ 100), Intermediário (R$ 150) e A + B (R$ 200).

A organização estima uma premiação de R$ 5,5 mil. Na categoria Misto, a equipe que vencer leva para casa R$ 300, a vice-campeã R$ 200 e o terceiro lugar R$ 100. Já na categoria Intermediário, o vencedor fatura R$ 800, o segundo R$ 400 e o terceiro R$ 200. Por sua vez, na categoria A + B, são R$ 2.000 para a equipe campeã, R$ 1.000 para a vice e R$ 500 para a terceira colocada.

Para mais informações, basta acompanhar as redes sociais da Secretaria Municipal de Esportes, Instagram (instagram.com/semesvilhena) e Facebook (facebook.com/SemesVilhena) e também da Arena Vilhena, no Instagram (instagram.com/arenavilhena) e Facebook (facebook.com/arenavilhena). Há ainda o WhatsApp institucional da Semes, 3321-2174.