Incentivada pela mãe há quatros anos Ana Clara da Paz Batista, 28 anos, escolheu cursar fisioterapia na Universidade de Cuiabá (Unic). Com o nascimento do irmão com Síndrome de Down, Benjamin, de 03 anos, a jovem decidiu se especializar em tratamentos de crianças com paralisias e síndromes cognitivas e físicas.

Vendo que o município de Vilhena não oferecia tratamentos na área, há um ano e oito meses, a fisioterapeuta montou a Clínica Reabilitar Bem e passou a atender esse público com os métodos TheraSuit e Bobath.

De acordo com a terapeuta, a técnica do Bobath facilita a aprendizagem do movimento, fortalece a musculatura, estimula o ganho de equilíbrio e o desenvolvimento motor, ajuda na inibição de posturas e padrões inadequados, além de garantir uma melhora na qualidade de vida das crianças afetadas.

“Trabalhamos de forma individualizada, respeitamos as limitações e o desenvolvimento motor de cada paciente. Nossa preocupação é atender a criança de forma global, ou seja, observando a postura, movimento, tônus muscular, estímulos sensitivos e reações sensório-motor. São atividades que trazem muitos resultados”, detalhou ela.

Já o método da TheraSuit vem se destacando como um recurso na reabilitação de crianças e adultos com desordens neuromotoras como a paralisia cerebral, atraso de desenvolvimento motor, traumatismo cranioencefálico, trama raquimedular, acidente vascular encefálico, ataxia e atetose, espasticidade, hipotonia dentre outras desordens ou síndromes.

O protocolo utiliza equipamentos e técnicas especializadas como a gaiola – unidade de exercícios universais e com uso de veste especial -, que é uma órtese dinâmica chamada TheraSuit.

Para quem quiser conhecer melhor as técnicas de tratamento, basta procurar a Clínica Reabilitar Bem, localizada na Avenida Tancredo Neves, 2976 – Jardim América ou através do telefone 9 8483-4540. Além da neuroreabilitação infantil a Reabilitar Bem, oferece tratamentos em ortopedia e pilates.