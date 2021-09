O deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO), recebeu no seu gabinete em Brasília, na quarta-feira, 01, a presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (CONACS), Hilda Angélica, e demais agentes que agradeceram o empenho de Nazif com o Projeto de Lei 3394/20, que trata do piso salarial da categoria e do qual o parlamentar é relator.

“Estamos aqui com o deputado Mauro Nazif, que é um grande parceiro e forte defensor da nossa categoria, que é o relator do nosso projeto do piso nacional e que se Deus quiser nós vamos aprovar”, comentou Hilda.

Em sua fala Nazif disse, “Fico muito contente de estar aqui com vocês e a respeito do PL 3394/20, nós já emitimos parecer favorável em acordo com o que discutimos e agora aguardamos para que entre em pauta na Comissão de Trabalho. Somado a isso nós temos uma audiência pública no dia 04 de outubro, que aliás é o dia de vocês, em que vamos buscar o reajuste do piso salarial dos agentes de saúde e endemias, conforme o relatório que já fizemos. Parabéns a todos vocês, estamos juntos e não abro mão!”.

