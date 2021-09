O senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão Temporária da Covid-19, ao utilizar a tribuna do Senado durante a Sessão Deliberativa (Semipresencial) de quinta-feira 02, afirmou que está esperanço com os atuais números de casos da covid-19 no País, queda das internações e redução das mortes.

O pronunciamento de Confúcio foi justamente no dia em que o País registrou 776 mortes, que totalizou 582.004, e a menor média de óbitos desde dezembro de 2020. Ele lembrou ainda que o Acre não anotou nenhuma morte pelo coronavírus neste dia. “Eu quero desejar que esse número zero se esparrame por todo o País. E estou, ao mesmo tempo, com uma mão no bom e a outra mão no medo, devido às ameaças da variante delta, que em dois Estados brasileiros têm preocupado bastante, que são Rio de Janeiro e Sergipe”, alertou.

De acordo com o parlamentar, a criatividade também de alguns municípios brasileiros em implantar o modelo do passaporte com a carteira de vacinação para acesso a determinados eventos é louvável. ”Isso é muito importante. Vai, com isso, aumentar o número daqueles que ainda resistem em se vacinar”, enfatizou.

Para o senador, o País deve também eliminar as políticas burocráticas que fazem parte dos usos e costumes. Para ele, é importante permitir que as pessoas com determinada idade não precisem agendar para se vacinar, e que o ideal seria que o cidadão chegue à fila e se vacine, independente de idade, com isso haverá mais fluidez na vacinação.

A Comissão da Covid-19, segundo o senador, teve uma contribuição importante nesse período de um ano e meio de pandemia. “No ano passado, o deputado Francisco Jr (PSD-GO), na Comissão Mista, pôs um relatório que é um tratado de covid-19 com as nossas dúvidas. Em 31 de dezembro, ele apresentou o relatório e nós o levamos ao presidente da República”, afirmou.

Para Confúcio, neste ano de 2021, o senador Wellington Fagundes (PR-MT), relator da comissão Temporária da Covid-19 (CTCovid-19) continua complementando as mesmas vivências. “E agora, ao final do mês de setembro, apresentaremos o relatório da nossa Comissão. Dessa forma, eu fico assim muito feliz em apresentar esses números animadores que estão surgindo nesses últimos 20 dias, no Brasil, rogando que persista tudo isso e que essa variante Delta não tenha a força anunciada em outros países” concluiu.