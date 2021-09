Atuante há mais de 10 anos a fisioterapeuta dermatofuncional Angélica Carolina Mathias Labajos explicou um pouco dos benefícios de um acompanhamento e tratamento no pós-operatório de cirurgias plásticas.

De acordo com a especialista, o pós-operatório é uma técnica de reabilitação física e que a fisioterapia tem bastante afinidade. Dentro desse tratamento há uma gama de recursos a serem utilizados, que inclui a eletroterapia e massagens.

O tratamento conta ainda com liberação miofascial em regiões e tempo específicos, técnicas de drenagem linfática facial e corporal, mobilização das articulações para reposição das posturas e minimização das dores muitas vezes causadas com a posição no momento de dormir.

Para os pacientes que realizaram uma cirurgia, a especialista narra que existem posturas e técnicas que melhoram a recuperação e o tratamento acaba prevenindo algumas dores localizadas, seromas, fibroses, dentre outros.

Labajos enfatiza que é fundamental o acompanhamento por um especialista durante os 30 primeiros dias, porém há casos de até quatro meses de tratamento, o que varia de acordo com a cirurgia realizada.

“Fazemos um acompanhamento legal até 30 dias. O atendimento muda muito e dependendo do caso realizamos sessões todos os dias para atingir o resultado”, explicou ela.

A fisioterapeuta alerta a população para a escolha de um profissional de confiança e com garantia no trabalho. “Independente da cirurgia que for fazer é sempre recomendado que procure um membro do Conselho de Cirurgia Plástica do Brasil, além de um bom profissional para fazer o acompanhamento dos pós-operatório porque como fisioterapeuta ao longo desses anos eu já atendi muitos pacientes que acabou tornando o sonho da plástica em um pesadelo. Fizeram as cirurgias com o mais barato, sem nenhum acompanhamento e ficaram com mutilações que são muito difíceis de corrigir. Eu não consigo corrigir, mas dou um conforto”, ressaltou ela.

Labajos informa que a precificação do tratamento varia muito de acordo com a técnica cirúrgica que o paciente realizou, inclusive os serviços incluem ainda o banho nos casos mais delicados, além de um reforço das orientações médicas.

Recentemente a especialista realizou uma formação para atualização de técnicas do pós-operatório em cirurgias plásticas, espaço também que usou para trocar experiências com renomados profissionais da área.

Para quem quiser conhecer melhor o trabalho da fisioterapeuta, basta entrar em contato através do telefone 3321-4836 ou ir até Clinica Arte de Cuidar localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 3641 – Jardim América.