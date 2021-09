O deputado Cirone Deiró anunciou a liberação de mais de R$ 250 mil destinados a construção da ponte na Linha 40, sobre o Rio Limão, no município de Espigão do Oeste. O anúncio foi feito no último dia 16, no distrito de Pacarana, durante sessão itinerante da Câmara de Vereadores.

Na ocasião, o deputado estava acompanhado do diretor do DER Elias Rezende. A liberação dos recursos atendeu reivindicação do prefeito Weliton Pereira e do vice Darci Kischener. Além de atender os agricultores da região, a construção da ponte vai interligar a área rural do município de Espigão a Cacoal e Pimenta Bueno.

Além dos recursos para a construção da ponte sobre o Rio Limão, o deputado Cirone intermediou junto ao governador Marcos Rocha e o diretor do DER Elias Rezende a recuperação dos mais de 90 quilômetros de estrada de chão batido da RO-387 que interliga o município de Espigão do Oeste ao distrito do Pacarana, na divisa com Mato Grosso.

“Em minhas primeiras visitas aos agricultores pedi a eles paciência para fazermos um trabalho diferenciado. Essa tem sido a marca do governador Marcos Rocha e do diretor do DER Elias Rezende. Agora, com essa força tarefa das equipes do DER que estão trabalhando na retirada das pedras, limpeza lateral, patrolamento e por fim, o cascalhamento, vamos resolver problemas antigos que dificultavam a trafegabilidade dos agricultores”, assegurou.

Além dos recursos para a construção da ponte da Linha 40, recuperação da estrada do Pacarana, Cirone já entregou uma camionete para a Emater atender os agricultores da região, e implementos agrícolas aos produtores da associação JK.

Agora, o deputado trabalha ao lado do diretor do DER para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Ribeirão e das Três Cachoeiras, além da substituição das pequenas pontes de madeira por tubos Armco. O esforço do deputado busca dar segurança e trafegabilidade aos produtores que usam diariamente a estrada do Pacarana. O deputado também defendeu a pavimentação da estrada do calcário como forma de facilitar a distribuição do calcário aos agricultores rondonienses.

O prefeito Weliton Pereira reconheceu o esforço que o deputado Cirone Deiró tem feito para atender as reivindicações dos moradores e contribuir com o desenvolvimento local. Segundo o prefeito, Cirone tem se revelado um grande defensor dos interesses da população de Espigão do Oeste. “Até o momento todas as reivindicações e demandas que temos apresentados ao deputado, ele tem trabalhado de forma comprometida para resolve-las. Os resultados são os benefícios que estão chegando do governo do estado, graças a boa interlocução do nosso deputado”, reconheceu.

NOVOS RECURSOS

Cirone Deiró anunciou ainda que a pedido do vereador Cocó liberou recursos para a construção do alambrado no campo no bairro Caixa D’ Água. Atendendo reivindicação dos vereadores Cirineu e Gilmar está destinando recursos para compra de tubo ármicos para a Linha Capa 80 e linhas na região. Os vereadores Cocó, Cirineu e Gilmar também reivindicaram a instalação de alambrado para atender a quadra do bairro Jorge Teixeira.