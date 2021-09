Na manhã desta segunda-feira 20, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) participou da entrega de materiais esportivos em Pimenteiras do Oeste. O evento contou com a participação de várias autoridades políticas, entre elas da prefeita Valéria Garcia, o vereador Luiz Carlos, além de servidores do município e da população em geral.

Os materiais esportivos foram adquiridos através de uma emenda parlamentar no valor de R$ 40 mil destinada pela deputada Rosangela Donadon. Foram entregues uniformes de várias modalidades esportivas, bolas, chuteiras e um tatame, entre outros materiais que vão atender cerca de 90 alunos dos cursos oferecidos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de Pimenteiras do Oeste, incentivando a prática esportiva no município.

A deputada Rosangela Donadon informou que destinou o recurso para compra dos materiais esportivos a pedido vereador Luiz Carlos. A parlamentar ressaltou ainda que empenhou também a pedido do vereador R$ 40 mil para aquisição máquinas de costura e R$ 40 mil para material de informática, a verba já foi liberada e em breve esses materiais serão entregues a Pimenteiras do Oeste.

Rosangela Donadon ressaltou que tem prazer em trabalhar pelo desenvolvimento de Pimenteiras, para melhorar a qualidade de vida da população.

“Com o coração cheio de alegria participei da entrega de materiais esportivos para Pimenteiras do Oeste. Foi muito bom ver a alegria das crianças recebendo os uniformes, bolas e o tatame que vão contribuir para fomentar a prática esportiva no município. Destinei o recurso para aquisição desses materiais a pedido do vereador Luiz Carlos que sempre apresenta projetos para beneficiar a população. Estamos trabalhando empenhados pelo desenvolvimento do município”, ressaltou a parlamentar.