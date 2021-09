Considerada pelo prefeito Eduardo Japonês (PV) como “sonho da população”, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) começou, desde a segunda semana de funcionamento, a ser alvo de questionamentos em Vilhena.

A abertura das atividades iniciou em 10 de agosto e, logo em seguida, pacientes vítimas de acidentes questionavam o tempo perdido entre UPA e HR para realizar tomografia (leia mais AQUI).

Essas e outras reclamações levaram o Ministério Público a instaurar procedimento para fiscalizar o efetivo funcionamento, a regularidade de profissionais, atendimentos, equipamentos, instalações e serviços da Unidade de Pronto (leia mais AQUI).

O caso foi levado à tribuna da Câmara de Vilhena pelo vereador Dhonatan Pagani (PSDB) na sessão ordinária desta terça-feira, 21.

Ele parabenizou o novo secretário municipal de saúde, Wagner Borges, mas, ao mesmo tempo, pediu uma atenção especial à UPA 24h após as reclamações que recebeu nos últimos dias. De acordo com o vereador, uma mãe o procurou, nesta segunda-feira, 20, para reclamar da demora no atendimento médico na unidade.

“Quero parabenizar o Wagner pela missão que agora. Não é fácil, os problemas no setor são sistêmicos. E nós vamos ajudar e fiscalizar também nos projetos que forem pertinentes à pasta. Mas, já quero pedir ao secretário, que dê uma atenção especial, com mais carinho na UPA. Ontem uma mãe me procurou e a gente está aqui para dar voz à dor das pessoas. Ela me mandou foto do prontuário. Ela estava na UPA, com uma criança de colo recém-nascida das 10h às 16h30. Mais de 6 horas esperando para ser atendida”, relatou.

Pagani continuou seu raciocínio ao afirmar que recebeu, semana passada, foto de pacientes deitados no corredor da UPA porque não tinha espaço para serem atendidos. “A gente sabe que, infelizmente, o sistema é inchado. Só que – enquanto vereador, na função de fiscal e porta-voz da dor dessas pessoas – é nossa missão vir aqui trazer essa realidade, fazer os documentos, requerimentos necessários, as cobranças para poder encaminhar ao secretário. Como eu disse, a tarefa não vai ser fácil”, alertou.

A UPA 24h fica localizada na avenida Juracy Correa Muller, no parque São Paulo, a 200 metros da avenida Paraná.