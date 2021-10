A partir das 14h de sábado, 02, acontece em Vilhena a seletiva do ciclismo para os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR).

A saída será na frente a UNIR, com percurso de 59,53km passando pela linha 4, linhão e campinho. A participação é aberta ao público e o uso de capacete será obrigatório.

Serão classificados quatro participantes, sendo dois femininos e dois masculinos, que representarão Vilhena na competição oficial, que reunirá atletas de todo o Estado, dos dias 12 à 21 de novembro deste ano, neste mesmo município.

Quem tiver interesse em participar da seletiva é só comparecer no local no FIA e hora marcados e para maiores informações sobre o evento pode entrar em contato com Euclicio Pacheco, através do telefone (69) 99940-7885.