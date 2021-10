Vídeos divulgadas em redes sociais após uma forte chuva que caiu na cidade de Colorado do Oeste na quarta-feira, 06, mostram transtornos e prejuízos sofridos por moradores que residem na Rua Tupi e na avenida Marechal Rondon, devido uma pavimentação asfáltica que está sendo realizada sem manilhamento para escoamento das águas pluviais.

Devido a falta de manilhas e de “bocas de lobo”, as águas acabaram alagando casas e comércios destruindo produtos e mobílias, causando um prejuízo enorme para as pessoas afetados.

As imagens gravadas por um dos moradores que teve sua casa invadida pela enxurrada, mostram a tristeza de sua mulher que chora ao ver seus móveis sendo destruídos pela água e pela lama, devido o projeto de pavimentação.

Segundo informações, o prefeito José Ribamar (PSB) e técnicos da prefeitura já estiveram várias vezes no local, mas disseram que não tem jeito de resolver a situação.

A reportagem do Extra de Rondônia já havia entrado em contato com o prefeito para falar sobre o projeto de pavimentação, devido a Caerd ter registrado um boletim de ocorrência contra a empresa contratada pela prefeitura, que inúmeras vezes deixou a população sem água ao danificar as redes de abastecimento, porém, José alegou estar em Brasília no momento e que retornaria o contato, mas não o fez.

