A deputada federal Jaqueline Cassol, presidente estadual do Partido Progressista (PP), esteve nesta semana na região do Cone Sul de Rondônia para uma série de compromissos com autoridades municipais.

Na quarta-feira, 6, esteve nas cidades de Colorado do Oeste e Cerejeiras; já na quinta-feira, 7, visitou os municípios de Pimenteiras do Oeste e Corumbiara.

Na “Cidade Verão” da região, Jaqueline recebeu a reportagem do Extra de Rondônia, momento em que fez uma análise dos recursos destinados para os municípios.

Acompanhada do advogado Luiz Paulo, que é o secretário-geral do PP, Jaqueline informou que, para Pimenteiras, destinou R$ 300 mil para a reforma do telhado da escola Paulo Freire, com o dinheiro já depositado na cota bancária do município. Também foram mais R$ 100 mil para a área da Saúde, além das cirurgias de cataratas do projeto “Visão”. “Estivemos reunidos com alguns pioneiros da região que foram até Cacoal para fazer as cirurgias. Pretendemos fazer parcerias para destinar recursos para a realização de cirurgias eletivas destinadas especificamente à mulher, com laqueaduras, retirada de útero, e toda a comunidade, tal como hérnia, vesícula, e cuidar das pessoas”, explicou.

Ela também citou o projeto “Segundo Tempo”, para Pimenteiras, que é voltado ao esporte, com o objetivo de atender até 100 crianças e adolescentes que não têm condições financeiras.

Num breve balanço, ela salientou que destinou recursos de quase R$ 9 milhões para Cerejeiras, mais quase R$ 1 milhão para Pimenteiras, mais R$ 1 milhão para Corumbiara, mais de R$ 13 milhões para Vilhena, quase R$ 1 milhão para Colorado, também quase R$ 1 milhão em recursos para Cabixi e mais R$ 300 mil para Chupinguaia.

“O Cone Sul sempre nos abraçou, reconheceu nosso trabalho e estamos aqui fazendo entrega desses investimentos”, disse.

A parlamentar aproveitou a oportunidade para desmentir comentários de que poderia disputar o Governo de Rondônia. “Quem está falando isso, está especulando. Quem conhece a família Cassol sabe que não temos duas conversas: é sim ou não. Nós trabalhamos com planejamento. Sou pré-candidata ao Senado e não existe possibilidade de ir ao Governo”, reforçou.

