Na última quarta-feira, 13, o govenador Marcos Rocha (União Brasil) esteve em Vilhena acompanhado de alguns deputados e entre os compromissos de sua agenda, fez uma visita ao ex-vereador por Vilhena, França Silva (PV).

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a visita consistiu na realização de um convite ao ex-vereador, que não se reelegeu para um segundo mandato, a fim de que este assumisse a frente da Secretaria Regional do Governo no Cone Sul, cujo cargo abriu vacância a cerca de dois meses, com a saída do servidor público da SEJUS, Nilton Gomes.

Após Nilton deixar a pasta, o ex-canditado a vereador por Vilhena, que também não se elegeu no último pleito, Alexsandro Pereira, hoje lotado no Departamento de Estradas e Rodagens (DER), teria recebido o convite de Marcos Rocha para assumir o cargo, mas afirmou que se fosse possível, gostaria de permanecer onde está e a solicitação foi acatada.

França Silva, que hoje é presidente da Fundação Cultural de Vilhena, aceitou o convite do governador e deve assumir a pasta no próximo mês.