Homenagens aos policiais militares da Reserva e da ativa marcaram o 33º aniversário de criação do Batalhão Governador Jorge Teixeira de Oliveira da Polícia Militar (3º BPM), em Vilhena. Sargento da Reserva Remunerada da PM, o deputado Ezequiel Neiva prestigiou as festividades na manhã desta sexta-feira (22), participando da entrega de medalhas a militares que se destacaram no serviço operacional na sede do BPM e das unidades do interior. Num dos momentos mais marcantes do evento, militares do Reserva e da ativa realizaram um desfile de tropa pelo BPM.

Na cerimônia, Ezequiel Neiva destacou a “honra de participar das festividades de 33 anos de aniversário do 3º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, em Vilhena”. Disse que o 3º BPM marcou sua vida e de sua família. “Iniciei a minha carreira militar em 1990, no 3º BPM. Uma trajetória de mais de duas décadas atuando em prol da segurança pública nos municípios do Cone Sul de Rondônia, até passar para a Reserva Remunerada. Hoje estou deputado estadual entregando medalhas que simbolizam a honraria a policiais que se destacaram por este Batalhão. Verdadeiros heróis que têm a oportunidade de contar belas histórias a seus filhos”, enalteceu o parlamentar.

Evento contou com a presença do comandante do 3°BPM, Major Thiago Araújo Santos, que prestou homenagem aos fundadores, lembrando o coronel RR João Carlos Sinott Balbi, 1° comandante do 3°BPM, o qual possui o título honorífico “guardião do Portal da Amazônia”.