A Secretaria Municipal de Obras (Semosp) de Vilhena atende os pedidos de troca de lâmpadas e consertos na iluminação pelo WhatsApp, no número 3321-2665.

Somente neste ano, foram 3.252 trocas de lâmpadas, reatores, relés ou novas ligações, bem como 1.619 pontos de LED instalados, totalizando 4.871 serviços realizados na cidade, de janeiro até o início de outubro, com média de 25 serviços por dia útil. O número representa quase ⅓ do total de pontos de iluminação na cidade.

Atentos aos pedidos da população, os servidores do setor de elétrica da Semosp se dividem em equipes que fazem: (1) a instalação de novas lâmpadas de LED no município, mais duráveis, econômicas e potentes e (2) consertos nas lâmpadas já existentes com substituição ou reparos.

“Já instalamos LED em 12 bairros diferentes e várias avenidas da cidade. Foram contemplados com essa iluminação os bairros Orleans, Nova Esperança, Alphaville, Alvorada, União, Maria Moura, Moysés de Freitas, Setor 13, Jardim América, São José, Setor 22 e Setor 06, além das avenidas Presidente Nasser, Curitiba, Tancredo Neves, Major Amarante, Brigadeiro Eduardo Gomes, Brasil e a que dá acesso ao aeroporto, bem como as praças da Câmara de Vereadores e do bairro São José. Estes 1.600 pontos são só o começo. Há muito ainda a ser feito”, explica o secretário municipal de Obras, Marcelo “Boca”.

Dayvit Faca, responsável pelo setor de elétrica da Semosp, garante que os esforços são redobrados no período de chuvas, visto que o clima impede os serviços por alguns momentos, e, ao mesmo tempo, os raios causam mais estragos que no período da seca. “Temos que atuar com segurança e durante as chuvas fica comprometido nosso tempo de trabalho. Pedimos a compreensão de todos, mas a renovação da iluminação do município por LED irá evitar todos esses transtornos e já está tudo programado para que Vilhena seja totalmente iluminada por esse sistema mais eficiente em breve”, conta.