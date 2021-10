O presidente do Sindicato Rural de Cerejeiras, Jair de Oliveira Ferro, visitou o projeto de hortaliça na Cadeia Pública do Município de Cerejeiras. Na visita, ocorrida na manhã desta quarta-feira, 27, o presidente do Sindicato foi recebido pelo diretor da unidade prisional, Márcio Pacheco.

Na oportunidade, o diretor da Cadeia Pública do Município de Cerejeiras explicou o funcionamento da unidade prisional, incluindo o monitoramento dos detentos que estão no regime semiaberto. Explicou também como funciona o projeto de cultivo de hortaliças.

Quatro presos do regime fechado cultiva uma variedade de verduras na horta, como alface, rúcula, almeirão, couve, dentre outras.

As hortaliças produzidas na unidade são consumidas no próprio presídio e doadas para o Abrigo Municipal e para o Hospital São Lucas.

O Conselho da Comunidade da Execução Penal de Cerejeiras e o Fórum de Justiça são entidades que apoiam o projeto da horta.

O presidente do Sindicato elogiou a iniciativa dos policiais penais e explicou que, na medida do possível, o Sindicato Rural de Cerejeiras está à disposição para apoiar este projeto. “Temos uma parceria com o Senar, em que vários cursos são oferecidos e podemos ver como podemos oferecer um curso para os detentos. Também podemos, por meio da nossa entidade, solicitar doações para o projeto da horta”, disse Jair Ferro.

Ainda na oportunidade, o presidente do Sindicato Rural de Cerejeiras afirmou que um projeto desta grandeza só pode ser desenvolvido por servidores diferenciados e desenvolvidos. “É muito nítida a força de vontade dos policiais penais em fazer implantar esta iniciativa, pois os detentos precisam de algo para ocupar a mente e a sociedade é beneficiada com isso. E este trabalho merece o apoio de todos”, concluiu o presidente da entidade que representa os produtores rurais na região de Cerejeiras.