Uma mulher ainda não identificada morreu após ser esmagada dentro da cabine de uma carreta bitrem, no pátio de uma secador da fazenda Garão Maia, localizada em Corumbiara.

As primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia dão conta de que a mulher do motorista da carreta dormia na cabine, quando o marido saiu do veículo e acionou o basculante do vagão do meio.

Enquanto a manobra era realizada, o vagão cabou tombando sobre a cabine, prensando a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

A reportagem do site está apurando o caso e trará mais informações a qualquer momento.

