O voleibol escolar de Vilhena mantém a tradição e novamente sobe ao pódio na fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiro (JEBs)

Desta vez, a conquista do ouro veio na categoria cobre com as meninas do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Vilhena (CTPM) na quadra e o bronze de praia com o time de areia da Escola Maria Arlete Toledo, através da parceria com a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), que é responsável pela preparação das equipes que representam Vilhena na modalidade de voleibol, por intermédio dos projetos CTDE e “Cooperando Com o Esporte”, idealizado pela AVV, que nos últimos anos tem colocado Vilhena no cenário do voleibol escolar brasileiro.

A competição teve o Rio de Janeiro (RJ) como sede e os jogos aconteceram no parque esportivo da cidade olímpica. A delegação partiu para a “Cidade Maravilhosa” levando na bagagem o sonho de viver a experiência de estar no maior evento esportivo escolar do país e a ansiedade de estrearem num placo tão grandioso, tendo em vista que, devido à pandemia, a maioria dos atletas nunca havia participado de uma competição.

O grupo esteve sob o comando dos professores France Lima e Marcilene Santana que, com grande experiência, puderam direcionar a uma conquista especial. Apesar da fase complicada inicial na competição, conduziram o grupo ao pódio na categoria cobre.

A premiação foi marcada por grande emoção, uma vez que, na cerimônia de premiação, o grupo teve a grata surpresa de receber suas medalhas e troféus de duas lendas do voleibol, não só brasileiro, mais mundial: a levantadora Fofão e do libero Serginho, que tornaram a conquista e o momento ainda mais especial.

O projeto da Associação de Voleibol tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena e Unimed Vilhena, com a chancela do CMDCA de Vilhena e o apoio da ATMUS academia, Desafios Contabilidade, Internet 5.8 e a parceria da Escola Maria Arlete Toledo, através do projeto CTDE e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, pelo projeto cooperando com o esporte idealizado pela AVV.