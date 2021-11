O deputado Lazinho da Fetagro prestigiou a realização do 1° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia – Concacau, e destacou a revitalização e a pujança da produção cacaueira do Estado.

“Vocês (produtores de cacau) são responsáveis pelo desenvolvimento do Estado, junto com os produtores das demais cadeias produtivas existentes aqui. O setor produtivo de Rondônia é a sustentação da nossa economia, e não podemos atrapalhá-lo, e, sim, incentivá-lo e fortalecê-lo cada vez mais”, disse Lazinho aos presentes no evento, que reuniu cacauicultores de todas as regiões do Estado, Governo do Estado, órgãos correspondentes ao setor e classe empresarial.

O Concacau, promovido pelo Governo do Estado, teve a finalidade de identificar, premiar, promover e incentivar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade na produção de cacau em Rondônia. Além de premiar os melhores produtores, visando agregar valores a produção, possibilitar maiores ganhos para o produtor e acessar melhores mercados.

O deputado Lazinho da Fetagro, que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, ressaltou ser um entusiasta e incentivador dessa cultura, tanto que em seu mandato propôs e instituiu leis visando o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau, a exemplo da 4.526/19, que estabelece o dia 13 de abril como o Dia Estadual do Cacau, a Semana do Cacauicultor de 13 a 20 de abril, e que marca o início da colheita em Rondônia.

“Quando criamos essa lei para dar destaque dentro do calendário oficial do Estado acreditávamos ser de grande importância para essa cultura que se encontra presente em todos os municípios, uns em maior proporção. Considerávamos ser importante darmos início no âmbito estadual à apresentação de técnicas necessárias que visam o aumento da produção sem perder a qualidade do fruto como passos para a implementação do projeto de revitalização da cacauicultura, justamente para impulsionar ainda mais essa produção. E, hoje, com o Concacau, constatamos isso. Essa atividade é resultado do apoio e incentivo à nossa produção de cacau”, observou.

Lazinho ainda disse: “e comparar a produção de cacau como era antes e como é agora, com o uso de novas tecnologias, é possível notar um grande salto. O produtor de cacau precisa receber aporte para continuar produzindo, gerando emprego, renda e receita. A cultura esteve em baixa, mas agora se fortaleceu. Ressurgiu com toda a força e sendo uma grande alternativa econômica para Rondônia”, finalizou.

Premiação

Dentre os 38 inscritos de diversos municípios rondonienses, quatro produtores foram premiados por apresentarem as melhores amêndoas que deram origem aos chocolates degustados durante a avaliação.

O deputado parabenizou aos produtores vencedores André Luiz Vicente (1º lugar/Nova União), Onofre Vital (2º lugar/Jaru), Gelson Castro (3º lugar/Cacaulândia) e Maria Aparecida Campos (4ºlugar/Cabixi), registrando a importância desta conquista.

Lazinho também parabenizou a Seagri, a Câmara Técnica do Cacau e a Emater pela organização e realização do evento, incentivando o cultivo do cacau no Estado, além de premiar os melhores produtores. Também por estimular a criação de novos clones do fruto e melhorar a produtividade, sobretudo nas pequenas propriedades rurais.

“Que o sucesso desta primeira edição do Concacau se repita ano após ano, trazendo crescimento e fortalecimento à nossa cacauicultora e elevando nosso Estado de Rondônia em nível nacional”.