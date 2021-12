O Sicoob Credisul, em parceria com a empresa Ciclos, iniciou a oferta de planos para as operadoras Claro e Vivo com disponibilidade de novas linhas, portabilidade e migração, tudo isso, a preços que variam de R$ 33,00 a R$ 76,50.

Os planos podem ser adquiridos por associados. Os pacotes de dados são de até 5GB dependendo da operadora escolhida, e mais, SMS e ligações ilimitadas em todos os planos disponíveis.

Os serviços trazem ainda garantia de preço por 24 meses, internet sem bloqueio de dados após consumo total, canal exclusivo de atendimento, erro de fatura zero, além de downgrade sem multa.

Nos pacotes Vivo você encontra 500MB por R$ 33,00, 2GB mais bônus de 4GB por R$ 51,00 e 5GB com bônus de 7GB por R$73,00, ambos com WhatsApp, Waze e EasyTaxi ilimitados.

Já os da Claro, na contratação de 2GB o cliente fatura mais 2GB de bônus pelo valor de R$ 49,50 com WhatsApp ilimitado, 3GB com bônus de 3GB por R$ 59,50 com WhatsApp e Waze ilimitados e 5GB mais bônus de 8GB por apenas R$ 76,50 com WhatsApp, Waze, Instagram, Twitter e Facebook ilimitados.

Procure uma agência Sicoob Credisul e aproveite essa oportunidade! Acesse www.sicoobcredisul.com.br e confira mais informações sobre a cooperativa e os endereços de cada unidade.