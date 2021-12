O Governador Marcos Rocha (PSL) lançou oficialmente na manhã desta quarta-feira, 8, os trabalhos de recapeamento e asfaltamento de ruas e avenidas da capital, Porto Velho.

Ao lado do prefeito Hildon Chaves (PSDB) o Governador enfatizou que aumentou pra R$ 100 milhões os investimentos referentes ao projeto “Tchau Poeira” na capital. De acordo com cálculos apresentados por Marcos Rocha, o recurso irá proporcionar para Porto Velho aproximadamente 100 quilômetros de asfalto e recapeamento.

Em sua fala, Hildon Chaves apresentou balanço do programa de asfaltamento e recapeamento organizado pela prefeitura e enfatizou que para alcançar a meta estabelecida em sua gestão faltam 200 quilômetros. “Com os investimentos destinados pelo governador Marcos Rocha nós vamos avançar em um ano o que prevíamos concluir no final de 2023. Obrigado, Governador por esta parceria. Mesmo sendo de grupos políticos diferentes, temos um ótimo relacionamento que tem rendido grandes projetos para Porto Velho”, disse o prefeito.

Este é o segundo dia de atividades referentes ao Tchau Poeira em Porto Velho. O lançamento oficial do projeto aconteceu na Zona Sul da capital e nesta quarta-feira as obras começaram na Zona Leste, notadamente na Avenida Mamoré.

OBRAS CONTINUAM MESMO COM A CHUVA

De acordo com o titular do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER) Elias Rezende, o departamento está preparado pra conduzir as obras mesmo no período chuvoso. “Vamos adiantar o máximo possível de recapeamento. Assim que as chuvas terminam, as equipes retomam o trabalho, temos tecnologia e profissionais preparados pra isso mantendo a qualidade do serviço”, garantiu o chefe do DER.

Ainda segundo Elias, são mais de 50 frentes de trabalho em todo Estado e as obras do Tchau Poeira seguem dentro do cronograma sem prejuízos aos municípios. “Todos os municípios serão beneficiados, sem exceção. Estamos adiantando todos os trâmites relacionados aos repasses para a execução das obras por parte dos municípios e o que é de responsabilidade do Estado já está em andamento”, pontuou Rezende.