O polêmico caso das sobras do Fundeb tem gerado discussões e debates constantes nas sessões da Câmara de Vilhena.

A maioria dos parlamentares cobra do prefeito Eduardo Japonês (PV) a valorização dos profissionais da Educação, o que resultou num embate entre os poderes, com o mandatário municipal acusando a vereadora Vivian Repessold (PP), que é professora efetiva do município, de estar manipulando seus colegas no Legislativo (leia mais AQUI).

Nesta sexta-feira, 17, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB), através de sua página pessoal na rede social Facebook, disse que existe ineficiência e falta de planejamento com gastos na Educação do município.

“Vamos verificar a eficiência nos gastos de cada centavo e realizar as fiscalizações na pasta da educação. É curioso como o Executivo em 4 meses gastou/empenhou + de 25 milhões, sendo que levaram 10 meses para gastar R$ 23 milhões (de 48 milhões obrigatórios) em um momento onde a educação mais precisou de investimentos. Isso se chama ineficiência e falta de planejamento. Enquanto isso o professor sofria em sua casa sem estrutura e tirando dinheiro do bolso para dar aula”, analisou.

Ele salientou que que ainda restam R$ 10 milhões para a prefeitura cumprir com os 25% constitucional, porém, faltam poucos dias para concluir o ano.

“Não há eficiência! Enquanto isso, nossas crianças e nossos professores sofreram com a falta de estrutura. Só uma observação, o nosso plano municipal de educação fala em 31% na educação, ou seja, estão, também, descumprindo com Lei Municipal”, observou.

Ainda, Pagani disse que o prefeito faz uma grande manobra orçamentária com os recursos da Educação e o chamou de mentiroso. “Ele mente quanto diz ter responsabilidade com o recurso público e cria narrativas para manipular a opinião pública. “Iremos abrir a caixa preta da Educação”, avisou o parlamentar.