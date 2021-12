O senador Marcos Rogério se filia no próximo dia 22 ao Partido Liberal (PL) em evento que acontece em Brasília com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que recentemente também ingressou no partido.

Rogerio atualmente é presidente do DEM, partido que selou fusão com o PSL.

O parlamentar pretende disputar o governo de Rondônia nas eleições de 2022 e terá o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Marcos Rogério integrou a CPI da Covid no Senado Federal e foi um dos defensores do presidente ao votar contra o relatório da CPI.

O parlamentar por Rondônia criticou a tentativa da CPI de imputar apenas ao presidente da República a responsabilidade ao enfrentamento do novo coronavírus. Lembrou que decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2020, impediu o governo federal de adotar medidas nacionais de combate à pandemia, uma vez que deu a estados e municípios autonomia para conduzir a crise em suas regiões.

Em Rondônia o PL é comandado pelo ex-deputado federal Luiz Cláudio e atualmente o partido tem um deputado estadual na Assembleia Legislativa, deputado Ribamar Araújo, além de várias lideranças e vereadores.