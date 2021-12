Foi apresentada nesta manhã de terça-feira, 21, a nova secretária municipal de Assistência Social, Lucélia de Oliveira Vargas da Silva.

Em uma reunião na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), o prefeito Eduardo Japonês revelou a nomeação aos servidores e comentou sobre o andamento de diversos projetos da secretaria.

Lucélia tem formação superior em Pedagogia e é servidora do Estado há 24 anos. Já atuou como professora no Centro de Ressocialização Cone Sul, atualmente cursa Serviço Social e atua no terceiro setor há sete anos, com ações sociais na Amas (Associação Metodista de Ação Social). Casada e com dois filhos, desenvolveu vários projetos sociais, como o “Sombra e Água Fresca”, especialmente em atividades que beneficiem crianças e adolescentes.

“É uma alegria termos sempre pessoas capacitadas e sérias em seus ramos de atuação aceitando o desafio de gerir nossas secretarias. O grande trabalho que o Rafael Reis desenvolveu até aqui será certamente continuado e ampliado ao longo do tempo pela nossa nova secretária, que tem sensibilidade e alegria em viver ajudando os demais. Seja bem-vinda e pode contar com nosso apoio”, garantiu o prefeito Eduardo Japonês.

Lucélia agradeceu a oportunidade e falou de sua disposição frente à responsabilidade da pasta. “Teremos muito trabalho nesta pasta. Dar sequência ao trabalho de grandes gestores junto à equipe consistente da Semas é um desafio. Com profissionalismo e humanidade vamos caminhar para atender a sociedade”, assegurou.