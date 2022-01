Aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos estaduais, municipais, Siape e empresas privadas que sonham com a casa própria, automóvel novo ou simplesmente começar 2022 sem dívidas e com o pé direito, a Sicoob Credisul está com Crédito Consignado de taxas até 25% menores. A promoção vai de 17 a 31 de janeiro.

Com parcelas acessíveis e maior prazo nos pagamentos, empresas privadas terão taxas que variam de 1,09% a 1,14% com prazos de até 24 meses para pagar; servidores estaduais de 1,15% a 1,46% com até 120 meses; Siape de 1,11% a 1,32% em até 96 meses; pensionistas do INSS de 1,10% a 1,27% em até 84 meses; e servidores municipais de 1,11% a 1,31% em até 96 meses.

O crédito, sujeito a análise, pode ser adquirido em uma das 43 agências da cooperativa nas 34 cidades do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Procure uma agência Sicoob Credisul e aproveite! Acesse www.sicoobcredisul.com.br e confira mais informações sobre a cooperativa e os endereços de cada unidade.