A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia registrou oito ocorrências criminais na área de atuação da Delegacia de Vilhena, no Cone Sul do Estado, entre sexta-feira (11) e hoje (14).

Na sexta-feira, um homem que transportava uma pistola calibre .22 foi preso após policiais encontrarem, no veículo, a citada arma de fogo. Ele afirmou que usaria o equipamento para caçar porém, como não tinha documentação que autoriza o porte, foi preso em flagrante. No mesmo dia, dois foragidos da justiça foram presos após serem identificados durante procedimentos de fiscalização. Um era procurado por homicídio e o outro por estupro de vulnerável. Houve ainda uma prisão por alcoolemia.

No sábado (12), mais um mandado de prisão foi cumprido, encaminhando ao sistema penitenciário outro foragido da justiça. No fim de tarde do domingo (13) e na manhã desta segunda-feira (14) foram registrados três crimes de trânsito.

A PRF realiza o patrulhamento ostensivo das BRs rondonienses para garantir a segurança dos usuários da via e a fluidez do trânsito, cumprindo com sua missão constitucional e consolidando sua marca de excelência junto à sociedade.