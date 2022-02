Desde o início da manhã de segunda-feira, 14, a Prefeitura de Vilhena trabalha em um grande força-tarefa para conter a erosão formada próximo à rua Jandaia, no Parque Cidade Jardim 2.

Até o início da tarde desta terça-feira, 15, quase 500 metros cúbicos de aterro já haviam sido despejados, enquanto as secretarias municipais de Obras, Assistência Social, Planejamento e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) se esforçam para encontrar soluções imediatas para o desbarrancamento no local, bem como projetos para a contenção definitiva.

A Secretaria Municipal de Obras (Semosp) se esforça em realizar rapidamente aterro no local, bem como conter os possíveis desbarrancamentos laterais. A intenção é avançar o máximo antes que novas tempestades comprometam as laterais da erosão, que já ameaçam residências.

Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) presta auxílio a moradores de duas casas, que precisam ser evacuadas por precaução, conforme orientações da Defesa Civil. Caso novas chuvas fortes aconteçam, a possibilidade de desbarrancamento das residências é alta. Assim, para um casal, que mora de aluguel em uma das casas em risco, a Semas providenciou duas cestas básicas e aluguel social de três meses de nova residência, bem como orientações sobre os riscos de permanecer na casa, vigia para a residência enquanto a família estiver fora e oferecendo ainda auxílio no transporte da mobília da casa.

A outra família já saiu da residência, procurou aluguel de outra casa por conta própria, também recebeu alimentos e encaminhamentos da Semas para outras entidades do poder público, além de ajuda de empresário local e auxílio da Semas no desmonte controlado da casa, tendo em vista as orientações da Defesa Civil.

O vereador Zé Duda esteve no local e acompanhou os trabalhos da Prefeitura, bem como debateu com o prefeito Eduardo Japonês ações em prol da situação. “Estou conversando com os moradores no local e também acompanhando o trabalho da Secretaria Municipal de Obras. É um serviço emergencial e importantíssimo para evitar problemas maiores. Essa resposta rápida da Prefeitura foi essencial para evitar o pior. Vou continuar visitando a obra e em contato com os moradores”, explicou o parlamentar.

O Saae também já deslocou engenheiros e especialistas da autarquia para providenciar análise quanto ao impacto da erosão no sistema da macrodrenagem e colaborar com a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento na elaboração do projeto de engenharia para solucionar de maneira definitiva a cratera criada, que deslocou parte das manilhas.

Desafio para os servidores da Obras, a ação no terreno instável até mesmo representa perigo aos operadores de máquinas, que fazem o máximo para controlar o crescimento da cratera. Ontem uma escavadeira chegou a “deitar” para o lado após o terreno encharcado ceder sob as esteiras da máquina. Sem feridos nem avarias no equipamento, os demais veículos da força-tarefa colocaram a escavadeira em nível novamente para continuar normalmente os trabalhos, apesar do susto.