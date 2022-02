Encerrando mais uma semana de rodadas presenciais das pré-assembleias 2022, a segunda maior unidade em resultados da Sicoob Credisul, Lucas do Rio Verde, região Centro-Oeste do Mato Grosso, a 334 quilômetros da capital Cuiabá, recebeu na quinta-feira, 24 de fevereiro, um público recorde de 721 pessoas no salão da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Os associados acompanharam a prestação de conta da cooperativa e elegeram os delegados que os representarão pelos próximos quatro anos.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, evidenciou o crescimento expressivo da unidade e parabenizou a forte participação dos associados. “Tivemos uma grande adesão. Isso é motivo de orgulho. Esta é nossa segunda maior agência, tanto em volume de negócios quanto em participação. As pessoas querem saber, ver e conhecer. Isso é ótimo. Este é um dos locais em que fomos muito bem recepcionados, e com isso conseguimos trazer muitos benefícios e resultados para a comunidade”.

A unidade de Lucas do Rio Verde possui cinco anos de atividade, e em 2021 alcançou a marca de R$ 31,2 milhões de sobras + juros ao capital; R$ 360,9 milhões em depósitos totais; R$ 645,1 milhões na carteira de crédito; R$ 24,62 milhões de capital social, atendendo 2.569 cooperados. Os delegados eleitos foram: Vilson Gonzales Kirts e Osvaldo Martinello (efetivos); Tiago Matheus Silva Bilhar e Joci Piccini (suplentes).

O diretor regional do Mato Grosso, Claúdio Roberto Tomazoni, ressaltou a satisfação de fazer parte de Lucas do Rio Verde. “A cooperativa só tem a agradecer a confiança dos associados. A Sicoob Credisul tem feito um trabalho muito importante na cidade e não é por acaso que a unidade conquistou resultados muito significativos. Além do financeiro, a cooperativa ainda traz bons projetos sociais para contribuir com o município”.

Cooperada há mais de quatro anos, a empresária e pecuarista, Regiane Leismann Boita detalha as facilidades oferecidas aos associados. “Essa é a primeira vez que participo. Fiquei admirada com os resultados e o nosso crescimento. O que me chamou atenção e fez com que me tornasse uma cooperada foi o atendimento personalizado, rápido, eficaz e os vários canais de comunicação, além das linhas de crédito com taxas muito atrativas.”

Após a prestação de conta, foi servido jantar e os cooperados concorreram a vários brindes Sicoob. Ao final, os participantes foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

Após o período carnavalesco, às rodadas de Pré-Assembleias presenciais serão retomadas em Porto Velho (07/03); Jaci-Paraná (08/03); Itapuã do Oeste (09/03) e Humaitá (10/03).