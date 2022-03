O senador Confúcio Moura (MDB) recebeu na manhã de hoje, 09, o deputado federal Léo Moraes, do (PODEMOS).

Como não podia deixar de ser, a pauta central foi a conjuntura política no estado e os posicionamentos que ambos devem adotar em relação às eleições de outubro.

O deputado busca viabilizar sua candidatura para os cargos majoritários de governador ou senador e sabe que o apoio do MDB e do senador é fundamental para que tenha chances de êxito. O senador, por sua vez, articula a organização de frente que possa competir com a aliança entre o atual governador e o prefeito de Porto Velho. Na visão de ambos, somente a formação de bloco com várias forças políticas pode se contrapor ao arranjo promovido pelo PSDB e União Brasil.

“Achei muito positiva a conversa com o deputado Léo Moraes. Suas pretensões são legítimas e temos chances de caminhar juntos. Algumas decisões serão tomadas até o fim do mês. Primeiro, temos que resolver as dificuldades para montar as nominatas proporcionais. Esse é um problema para todos os partidos. Eu, particularmente acredito que há espaço para nomes novos e, mais ainda, para mulheres”, ressaltou Confúcio Moura.

Até o momento, com a indefinição sobre a candidatura do empresário Ivo Cassol, o não anúncio do nome do senador Marcos Rogério, a saída do senador Confúcio Moura da disputa e a ausência de outros candidatos, o único nome colocado até o momento para os eleitores de Rondônia é o do governador Marco Rocha. “isso explica a aparente vantagem do governador em relação à corrida ao governo. Logo este quadro vai mudar, basta que os nomes em debates se confirmem e se apresentem”, finalizou o senador.