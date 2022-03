Na tarde de quinta-feira (17), o deputado Eyder Brasil juntamente com diretor escolar Cleiton, o presidente do bairro Castanheira Olival e o seu assessor parlamentar Samuel Morumgape, estiveram conhecendo de perto a triste realidade da Escola Estadual Heitor Villa Lobos, localizada no bairro Castanheira, na Zona Sul de Porto Velho.



A escola Heitor Villa Lobos encontra-se fechada e com aspecto de abandono, o que implica desde a parte estrutural até a falta de energia. As crianças da região são as mais prejudicadas, pois acabam sendo obrigadas a se deslocarem para escolas mais distantes, onde a maioria dos pais não possuem condições financeiras para ajudar seus filhos.



O diretor Cleiton alega que já foi até a SEDUC – Secretaria de Educação, mas ainda não obteve nenhum retorno. Diante do exposto, fica o pedido de urgência ao secretário Suamy Vivecananda, para que tome as medidas necessárias na escola Heitor Villa Lobos.