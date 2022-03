O triunfo na casa do rival no último sábado veio recheado de significados para o Grêmio. Além de elevar a confiança não só dos jogadores, comissão técnica e dirigentes, mas também da torcida, simbolicamente se tornou um marco para potencializar o ambiente rumo ao retorno à elite do futebol brasileiro.

É desta maneira que a diretoria tratou a vitória do Tricolor por 3 a 0 diante do Inter no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. A equipe, que até então transmitia insegurança na temporada, pela primeira vez em 2022 aprovou um um teste de fogo, logo contra o maior rival.

Em pelo menos três oportunidades, o Grêmio enfrentou adversários “cascudos” e não respondeu bem. Foi assim no empate contra o Juventude e nas derrotas para Mirassol e Inter. Ou seja, em nenhum desafio mais pesado a equipe havia obtido sucesso.

No último sábado, o Tricolor mostrou no Beira-Rio que tem margem para melhorar e é capaz de voltar à Série A se mantiver o desempenho. O presidente Romildo Bolzan Jr. disse que a vitória no Gre-Nal representa uma nova fase para a equipe na temporada.

– Acho que hoje (sábado) aqui se virou a chave para dar solidez, confiança, crédito, uma boa olhada para esse time que se mostra muito capaz de concluir o campeonato e fazer a Série B no sentido de cumprir estrategicamente aquilo que imaginamos para frente – relatou o presidente. REMOBILIZAÇÃO E FUTURO

Desde a derrota para o Colorado na primeira fase do Campeonato Gaúcho, quando o Grêmio teve uma das piores atuações em clássicos, mas palavras da direção, o clube iniciou um trabalho de remobilização.

As providências tomadas internamente incluem não só comissão técnica, mas a recuperação da autoestima dos jogadores com profissionais da área da psicologia.