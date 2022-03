Mais de 250 pessoas acompanharam na noite de quarta-feira, 23 de março, a prestação de contas referente ao ano de 2021 na Pré-Assembleia Sicoob Credisul em Nova Dimensão (RO), distrito de Nova Mamoré a 337 km da capital Porto Velho.

A reunião aconteceu na sede da Associação Beneficente de Nova Dimensão e teve como destaque o crescimento expressivo da unidade. Os associados ainda puderam conferir as propostas de distribuição de sobras, as ações e projetos sociais desenvolvidas na região, além de elegerem os delegados que os representarão pelos próximos quatro anos.

Prestes a completar nove anos, em 2021, a carteira de crédito da unidade cresceu 132%, chegando a R$ 64,9 milhões. Os depósitos totais 90%, batendo R$ 19,6 milhões. Os juros ao capital e as sobras 128%, um total de R$ 4 milhões. O capital social 40%, o que representa R$ 5,89 milhões, e a agência alcançou ainda a marca de 1.341 cooperados.

Renato Doretto, diretor regional da Sicoob Credisul em Rondônia, ressaltou em sua apresentação que a cooperativa foi uma das instituições financeiras pioneiras em Nova Dimensão. “Chegamos aqui em 2013 e acreditamos na região. Tivemos um excelente resultado, os números são espetaculares, foi o maior do Norte de Rondônia. Tivemos também uma das menores taxas de inadimplência. A comunidade entende o cooperativismo e faz todos os seus negócios aqui”.

Em seguida, os associados participaram de um jantar e concorreram a brindes. Encerrando a noite, os participantes puderam levar para casa uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que ficam nas mesas no lugar de arranjos florais. A meta do projeto é plantar 10 mil árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

Continuando com o cronograma de reuniões, as próximas Pré-Assembleias Sicoob Credisul acontecerão em Nova Mamoré (24/03) e Vilhena (25/03). Confira todas as matérias no site www.sicoobcredisul.com.br.